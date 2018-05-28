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28.05.2018,  
02:56

ВДВ РФ получили более 3,5 тысячи комплектов экипировки "Ратник"

Воздушно-десантные войска (ВДВ) РФ получили свыше 3,5 тысячи комплектов боевой экипировки "Ратник". Об этом сообщил первый заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Николай Игнатов. Интервью с ним опубликовала газета российских Вооруженных Сил "Красная звезда".

Фото: Сергей Птичкин
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"В соответствии с заданиями государственного оборонного заказа 2018 года за зимний период в Воздушно-десантные войска поставлено более 4500 парашютных систем для десантирования личного состава и техники, свыше 3500 современных комплектов боевой экипировки "Ратник", батальонный комплект модернизированных боевых машин десанта БМД-4М и многоцелевых бронетранспортеров десантных БТР- МДМ", - сказал собеседник издания.

Он добавил, что в войска поступили беспилотники и средства оптико-электронной и воздушной разведки "Тахион", "Орлан-10" и "Элерон-3", а также комплексы автоматизированных систем управления "Дозор".

Справка "РГ"

"Ратник" - российская боевая экипировка военнослужащего, именуемая также "комплект солдата будущего". Она является частью общего проекта повышения боевой эффективности и выживаемости отдельно взятого солдата за счет использования новейших научных достижений в области бронематериалов, навигации, систем ночного видения, отслеживания психофизиологического состояния военнослужащего. "Ратник" представляет собой комплекс современных средств защиты, связи, средств наблюдения и прицеливания, оружия и боеприпасов.

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