Вице-премьер Голодец будет курировать культуру, спорт и туризм

Вице-премьер Ольга Голодец будет курировать вопросы культуры, спорта и туризма. Об этом говорится в постановлении правительства, подписанным премьер-министром Дмитрием Медведевым.

"Культура, спорт, туризм", - такие сферы закреплены за Голодец, передает ТАСС.

Как пояснила пресс-секретарь главы кабмина Наталья Тимакова, премьер распределил обязанности между всеми вице-премьерами, чтобы была персональная ответственность за выполнение и был четкий, практически ежедневный контроль за выполнением поручений, изложенных президентом в майском указе президента.