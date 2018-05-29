Фото: актриса Кейли Брук взбудоражила таблоиды своей грудью
38-летняя британская актриса, телеведущая и модель Келли Брук, на протяжении семи лет состоявшая, кстати, в отношениях с актером Джейсоном Стейтемом, осчастливила очередного бойфренда.
Как следует из многочисленных фото и сообщений в Instagram Кейли, она вывезла француза Джереми Паризи, тренера по дзюдо, в знойную Грецию на его 33-летие.
О чем говорят, помимо прочего, и россыпи щедрых снимков в бдительных таблоидах, где Брук предстает в неглиже и довольно растрепанной. Периодически нежно прижимаясь к инструктору своей грудью, стяжавшей девушке немалую славу.
Kelly Brook pic.twitter.com/uVZPJNrfrg— UK Celeb Pics (@UKCelebPics) 28 мая 2018 г.
Кстати, кроме 33-летия, у пары и другое празднество - трехлетняя годовщина отношений.
Келли Энн Парсонс (настоящее имя) родилась 23 ноября 1979 года в Рочестере, графство Кент. В семнадцать лет поступила в престижную театральную школу London’s Italia Conti stage school, и, поскольку родители не могли ее оплачивать, начала подрабатывать моделью и официанткой. Далее началась работа на ТВ, реклама нижнего белья и регулярное попадание в топы самых желанных женщин планеты по версиям различных мужских журналов.
Помимо Стейтема и дзюдоиста, встречалась с актером Билли Зейном, с которым познакомилась на съемках, с регбистом Томом Эвансом, с которым рассталась после того, как у нее случился выкидыш.
Известна по фильмам и сериалам "Ограбление по-итальянски", "Тайны Смолвилля", "Возвращение Джека Потрошителя", "Молокососы", "Отель "Вавилон", "Пираньи 3D", "Секс ради выживания".