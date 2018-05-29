"Яндекс" представил умную колонку

На конференции YaC, которая сегодня проходит в Москве, основатель "Яндекса" Аркадий Волож представил умную колонку со встроенным голосовым помощником "Алиса".

Как рассказал генеральный конструктор устройства Константин Круглов, колонка обладает мощностью звука 50 Вт, которых достаточно для организации небольшой дискотеки. Кроме того, в нее встроен комплекс микрофонов, способный распознавать голос даже с очень большими помехами, перекрываемый, например, громкой музыкой. Колонка с голосовым помощником сможет не только играть музыку по запросу пользователей, искать ее в сервисах "Яндекса", но и подключаться к телевизору, показывать видео и фильмы, обращаясь также к различным виртуальным сервисам. Колонка по команде хозяина сможет выбирать композиции или фильмы, а также перематывать их на нужное место, делать громче или тише.

Как рассказал Аркадий Волож, умная колонка появится в продаже через несколько недель, ее стоимость составит около 10 тысяч рублей.

В дальнейшем планируется, что через гаджет можно будет управлять различными устройствами в доме.

Кроме того, на конференции представили сервис "Яндекс.Диалоги", благодаря которым с помощью "Алисы" пользователи смогут получать услуги сторонних организаций, например, вступать в диалоги с авиакомпаниями или доставкой пиццы, учить английский язык или проводить спортивную тренировку, узнавать о свежих вакансиях.