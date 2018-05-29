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"Яндекс" представил умную колонку

29.05.2018,  
12:10
Текст: Светлана Батова
Фото: Блог "Яндекса" Фото: Блог "Яндекса"
Фото: Блог "Яндекса"

На конференции YaC, которая сегодня проходит в Москве, основатель "Яндекса" Аркадий Волож представил умную колонку со встроенным голосовым помощником "Алиса".

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Как рассказал генеральный конструктор устройства Константин Круглов, колонка обладает мощностью звука 50 Вт, которых достаточно для организации небольшой дискотеки. Кроме того, в нее встроен комплекс микрофонов, способный распознавать голос даже с очень большими помехами, перекрываемый, например, громкой музыкой. Колонка с голосовым помощником сможет не только играть музыку по запросу пользователей, искать ее в сервисах "Яндекса", но и подключаться к телевизору, показывать видео и фильмы, обращаясь также к различным виртуальным сервисам. Колонка по команде хозяина сможет выбирать композиции или фильмы, а также перематывать их на нужное место, делать громче или тише.

Как рассказал Аркадий Волож, умная колонка появится в продаже через несколько недель, ее стоимость составит около 10 тысяч рублей.

В дальнейшем планируется, что через гаджет можно будет управлять различными устройствами в доме.

Кроме того, на конференции представили сервис "Яндекс.Диалоги", благодаря которым с помощью "Алисы" пользователи смогут получать услуги сторонних организаций, например, вступать в диалоги с авиакомпаниями или доставкой пиццы, учить английский язык или проводить спортивную тренировку, узнавать о свежих вакансиях.

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