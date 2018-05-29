Каким будет новый Т-72Б4

Танки по-прежнему остаются главной ударной силой сухопутных войск, поэтому неудивительно, что многие государства закупают новую бронетехнику или стараются модернизировать старую после длительной эксплуатации. В последнее время появились сообщения, что вооруженные силы Республики Армения намерены довести имеющиеся у них "семьдесят вторые" до уровня Т-72Б4.

Об этой версии уральских танков рассказал известный эксперт по бронетанковой технике Алексей Хлопотов. Он напомнил, что Т-72, состоящие на вооружении армии Армении, фактически соответствуют уровню первой половины 80-х годов прошлого века. Поэтому, по его мнению, вполне понятно, что Армения обратилась за помощью к России, учитывая то, что наша страна накопила большой опыт в модернизации танков.

"Сейчас именно модернизированные танки Т-72Б3, а не, скажем, Т-90 являются основой танкового парка Российской армии, - отметил Хлопотов. - В настоящее время серийная модернизация идет по так называемому варианту комплектации "Т-72Б3 с улучшенными боевыми характеристиками". Она предусматривает кардинальное улучшение системы управления огнем за счет установки многоканального прицела "Сосна-У", автомата сопровождения цели, нового стабилизатора вооружения".

Военный эксперт также добавил, что танки получают модернизированную пушку с повышенными точностными характеристиками. Защита усилена с помощью установки бортовых модулей с динамической защитой "Реликт" и решетчатых экранов.

Улучшены и динамические характеристики машины - главным образом за счет дизеля мощностью до 1130 л.с.

"Один из предыдущих вариантов модернизации Т-72Б для Российской армии предусматривал, помимо всего прочего, дополнительную установку панорамного тепловизионного прицела командира, существенно улучшающего поисково-наблюдательные и прицельные возможности. Однако таких танков, получивших неофициальное наименование "Т-72Б3М" или иначе "Т-72Б4", было выпущено всего около трех десятков. И использовались они, в основном, в качестве своеобразных "спорткаров" на соревнованиях "Танковый биатлон", - заметил Хлопотов.

Однако, по его мнению, командирская панорама существенно увеличивает стоимость танка, и есть большая вероятность, что на армянские машины ее не поставят. В любом случае, запланированная модернизация существенно повысит потенциал сухопутных войск дружественного государства.