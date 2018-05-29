Корабли ВМС США начали патрулирование территории рядом с Японией

Корабли ВМС США покинули японскую базу Йокосука и начали патрулирование территории рядом со Страной восходящего солнца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Киодо.

Маршрут движения ударной группы, в состав которой вошел авианосец Ronald Reagan, не сообщается. Выход в море американских кораблей совпал с переговорами по подготовке встречи лидеров США и КНДР, которая может состояться 12 июня в Сингапуре.

Добавим, что авианосец Ronald Reagan в прошлом году принимал участие в учениях, которые проводились рядом с Корейским полуостровом для давления на Пхеньян.