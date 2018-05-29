Косачев назвал "беспардонным поведением" аннулирование своей визы в США

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал аннулирование своей американской визы "беспардонным поведением", у которого нет ничего общего с международным правом, сообщает РИА Новости .

О решении американской стороны закрыть ему въезд в страну, в том числе - на мероприятия ООН, политик сообщил накануне в ходе заседания возглавляемого им комитета.

"Это беспардонное поведение, не имеющее ничего общего ни с международным правом, ни с теми представлениями о межпарламентской дипломатии, о политическом диалоге, свободе мнения", - сказал Косачев журналистам в ходе "Примаковских чтений", которые проходят сегодня в Москве.

Сенатор уверен, что его наказали за убеждения, политическую деятельность, "никак не связанную с США, но все это сейчас попрано США".

Запрос российского МИДа не помог изменить решение американской стороны - никакого ответа из Вашингтона не последовало, по словам главы департамента Северной Америки МИД РФ Георгия Борисенко.

Константин Косачев обратился в комитет по защите прав парламентариев Межпарламентского союза (МПС), где занимает пост вице-председателя. Дальнейшие действия, по его словам, будут зависеть от решения МПС.