Лондон выдал десятилетнюю визу сбежавшей из Таиланда экс-премьеру

Сбежавшая из Таиланда бывший премьер-министр страны Йинглак Чинават получила десятилетнюю визу в Великобритании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на таиландские СМИ.

Отмечается, что Чинават может "свободно въезжать и покидать Великобританию, но каждое пребывание на территории королевства не должно превышать шести месяцев".

По информации МИД Таиланда, Лондон не уведомлял Бангкок о данном решении. "Мы узнали об этом из новостей", - заявила глава внешнеполитического ведомства Бусади Сантипитакс. Она напомнила, что ранее власти аннулировали все паспорта, выданные на имя экс-премьера.

Йинглак Чинават занимала пост главы правительства Таиланда с 2011-го по 2014 год. В сентябре прошлого года Верховный суд страны заочно признал ее виновной в халатности при реализации госпрограммы по залоговому выкупу риса у сельхозпроизводителей. Политика приговорили к пяти годам тюрьмы. Решение по "рисовому делу" Чинават должно было быть вынесено еще 25 августа, однако за сутки до этого экс-премьер сбежала из страны. Позднее МИД Таиланда сообщил, что Чинават находится в Лондоне.