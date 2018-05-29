МИД: Европа осознала величину угрозы от хаотичности современного мира

Европейские страны осознали величину угрозы от хаотичности современного мира и нарастающих конфронтационных настроениях в мировой политике. Об этом, как передает ТАСС, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на "Примаковских чтениях".

Он также подчеркнул, что международные площадки стали утрачивать свою роль в современной мировой политике. Например, обесценивается Совет безопасности ООН, а ОБСЕ превращается в арену конфронтации, а не сотрудничества.

"В ходу снова силовые методы реализации узконациональных интересов", - добавил Грушко.