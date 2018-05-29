Зарегистрирован 25.05.2018 г. № 51187

Опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 28.05.18 г.

Вступление в силу 8 июня 2018 г.

В соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального закона от 7 июня 2013 г. № 108-ФЗ "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации "(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2866; 2014, № 26, ст. 3377, № 45, ст. 6145; 2015, № 24, ст. 3368; 2016, № 22, ст. 3097, № 27, ст. 4183, 4199, 4294, 4306; 2017, № 18, ст. 2661; 2018, № 1, ст. 17, ст. 37, ст. 39, № 11, ст. 1578) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления права на бесплатный проезд железнодорожным транспортом в дополнительных поездах (в том числе период предоставления права на бесплатный проезд, условия предоставления права на бесплатный проезд и допуска к посадке в транспортное средство, механизм учета поездок, требования к транспортному обслуживанию зрителей спортивных соревнований, лиц, включенных в списки, утвержденные органом, осуществляющим планирование и разработку механизма реализации усиленных мер безопасности при проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, и аккредитованных представителей средств массовой информации).

2. Признать утратившим силу приказ Минтранса России от 28 декабря 2016 г. № 421 "Об утверждении Порядка предоставления права на бесплатный проезд железнодорожным транспортом в дополнительных поездах (в том числе период предоставления права на бесплатный проезд, условия предоставления права на бесплатный проезд и допуска к посадке в транспортное средство, механизм учета поездок, требования к транспортному обслуживанию зрителей спортивных соревнований)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 января 2017 г., регистрационный № 45257).

Министр М.Ю.Соколов

Утвержден приказом Минтранса России от 3 мая 2018 г. № 169

Порядок предоставления права на бесплатный проезд железнодорожным транспортом в дополнительных поездах (в том числе период предоставления права на бесплатный проезд, условия предоставления права на бесплатный проезд и допуска к посадке в транспортное средство, механизм учета поездок, требования к транспортному обслуживанию зрителей спортивных соревнований, лиц, включенных в списки, утвержденные органом, осуществляющим планирование и разработку механизма реализации усиленных мер безопасности при проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, и аккредитованных представителей средств массовой информации)

1. Настоящий Порядок предоставления права на бесплатный проезд железнодорожным транспортом в дополнительных поездах (в том числе период предоставления права на бесплатный проезд, условия предоставления права на бесплатный проезд и допуска к посадке в транспортное средство, механизм учета поездок, требования к транспортному обслуживанию зрителей спортивных соревнований, лиц, включенных в списки, утвержденные органом, осуществляющим планирование и разработку механизма реализации усиленных мер безопасности при проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, и аккредитованных представителей средств массовой информации) (далее - лица, включенные в списки, аккредитованные представители СМИ) разработан в соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального закона от 7 июня 2013 г. № 108-ФЗ "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон).

2. Для целей настоящего Порядка под бесплатным проездом в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Российской Федерации понимается проезд зрителей спортивных соревнований, лиц, включенных в списки, и аккредитованных представителей СМИ в дополнительных поездах1 без взимания платы за проезд.

3. Периодом предоставления права на бесплатный проезд является период, который начинается за два дня до даты начала первого матча спортивных соревнований и заканчивается через два дня после даты завершения последнего матча спортивных соревнований.

4. Бесплатный проезд предоставляется зрителям спортивных соревнований в дополнительных поездах, следующих по маршрутам спортивных соревнований в соответствии с графиком движения дополнительных поездов, из пунктов отправления, которые расположены в населенных пунктах, в которых проводятся матчи спортивных соревнований, или промежуточных пунктов отправления, которые расположены на маршруте спортивных соревнований, в пункты назначения, которые расположены в населенных пунктах, в которых проводятся матчи спортивных соревнований, и указаны во входных билетах на матч или документах, которые дают право на получение входных билетов на матчи, по форме, установленной Правительством Российской Федерации2 (далее - документ, который дает право на получение входного билета на матч), и из населенных пунктов, в которых прошли матчи спортивных соревнований, указанные во входных билетах на матчи или документах, которые дают право на получение входных билетов на матчи, до населенных пунктов, в которых проводятся матчи спортивных соревнований, или промежуточных пунктов прибытия, которые расположены на маршруте спортивных соревнований.

Бесплатный проезд предоставляется лицам, включенным в списки, и аккредитованным представителям СМИ в дополнительных поездах, следующих по маршрутам спортивных соревнований, в период предоставления права на бесплатный проезд.

5. Бесплатный проезд предоставляется зрителям спортивных соревнований, лицам, включенным в списки, и аккредитованным представителям СМИ в пределах нормы мест, установленной в соответствии с частью 8 статьи 15 Федерального закона.

6. График движения дополнительных поездов разрабатывается и утверждается владельцем инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования по согласованию с автономной некоммерческой организацией "Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года" (далее - АНО "Транспортная дирекция-2018").

7. В состав каждого дополнительного поезда должен быть включен вагон, оборудованный не менее чем одним местом для зрителей спортивных соревнований из числа инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски (далее - инвалид-колясочник), и вагон-ресторан (при наличии технической возможности).

8. Оформление бесплатного проезда или аннулирование посадочного купона в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, для зрителей спортивных соревнований, лиц, включенных в списки, и аккредитованных представителей СМИ осуществляется через специальный ресурс АНО "Транспортная дирекция-2018 "в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет "(далее - интернет-ресурс), специализированные билетные кассы открытого акционерного общества "Российские железные дороги "(далее - ОАО "РЖД") и акционерного общества "Федеральная пассажирская компания "с использованием интернет-ресурса АНО "Транспортная дирекция-2018 ", расположенные на железнодорожных вокзалах, с которых осуществляется отправление и на которые осуществляется прибытие дополнительных поездов, в том числе на промежуточных пунктах отправления и прибытия дополнительных поездов (далее - билетные кассы), и по номеру телефона единой телефонной линии по вопросам транспортного обеспечения болельщиков АНО "Транспортная дирекция-2018 "(далее - телефон горячей линии).

9. Для оформления бесплатного проезда необходимо предоставить:

9.1. Зрителю спортивных соревнований:

адрес электронной почты;

номер мобильного телефона;

учетный номер бланка персонифицированной карты зрителя, оформленной в соответствии с порядком и формой3, утвержденными Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (далее - персонифицированная карта зрителя), или номер реестровой записи в информационной системе - Системе идентификации футбольных болельщиков (далее - СИБ), подтверждающей успешное прохождение процедур регистрации зрителя спортивных соревнований в СИБ и проверки данных зрителя спортивных соревнований в федеральном органе исполнительной власти в области обеспечения безопасности и передаваемой в федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности в устанавливаемом им порядке4 (далее - номер реестровой записи о персонифицированной карте зрителя), или номер заявки на получение персонифицированной карты зрителя, которой присвоен статус "Персонифицированная карта зрителя готова к выдаче "(далее - номер подтвержденной заявки на получение персонифицированной карты зрителя);

данные входного билета на матч или документа, который дает право на получение входного билета на матч (номер, дата проведения матча, населенный пункт, в котором проводится матч спортивных соревнований);

данные документа, удостоверяющего личность, на основании которого оформлена персонифицированная карта зрителя или подтверждена заявка на получение персонифицированной карты зрителя (далее - документ, удостоверяющий личность).

9.2. Инвалиду-колясочнику дополнительно к сведениям, указанным в пункте 9.1 настоящего Порядка:

документы, подтверждающие факт установления инвалидности;

учетный номер бланка персонифицированной карты зрителя, или номер реестровой записи о персонифицированной карте зрителя, или номер подтвержденной заявки на получение персонифицированной карты зрителя сопровождающего (при наличии);

данные входного билета на матч или документа, который дает право на получение входного билета на матч, сопровождающего (при наличии);

данные документа, удостоверяющего личность сопровождающего (при наличии).

9.3. Аккредитованному представителю СМИ:

адрес электронной почты;

номер мобильного телефона;

номер карты аккредитации;

данные документа, удостоверяющего личность.

9.4. Лицу, включенному в списки:

адрес электронной почты;

номер мобильного телефона;

данные документа, удостоверяющего личность.

Перечень лиц, включенных в списки, направляется органом, осуществляющим планирование и разработку механизма реализации усиленных мер безопасности при проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года в АНО "Транспортная дирекция-2018 ".

10. При проезде в дополнительном поезде зритель спортивных соревнований имеет право провозить 1 ребенка в возрасте не старше 5 лет (далее - ребенок), если он не занимает отдельное место. Для оформления бесплатного проезда ребенка зрителю спортивных соревнований необходимо предоставить данные документа, удостоверяющего личность ребенка.

Оформление бесплатного проезда для ребенка, если он занимает отдельное место, и детей старше 5 лет осуществляется в соответствии с пунктом 9.1 настоящего Порядка.

11. После завершения процедуры оформления бесплатного проезда зрителю спортивных соревнований, лицу, включенному в списки, и аккредитованному представителю СМИ на адрес электронной почты направляется посадочный купон (не ранее чем за 90 дней до даты отправления дополнительного поезда).

Посадочный купон должен содержать следующую информацию:

дата и время оформления;

пункты отправления и назначения;

номер дополнительного поезда;

дата и время отправления дополнительного поезда;

дата и время прибытия дополнительного поезда;

номер вагона;

номер места в вагоне;

сведения о зрителе спортивных соревнований, лице, включенном в списки, и аккредитованном представителе СМИ (фамилия и инициалы, вид, серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность).

После оформления бесплатного проезда ребенка зрителю спортивных соревнований направляется посадочный купон ребенка.

12. Проезд детей в возрасте до 10 лет в дополнительных поездах без сопровождения взрослых не допускается5.

13. Оформление бесплатного проезда на интернет-ресурсе и по телефону горячей линии прекращается за 2 часа до времени отправления дополнительного поезда со станции отправления зрителя спортивных соревнований, лица, включенного в списки, или аккредитованного представителя СМИ.

Оформление бесплатного проезда через билетные кассы осуществляется не ранее чем за сутки до даты отправления дополнительного поезда со станции отправления зрителя спортивных соревнований, лица, включенного в списки, или аккредитованного представителя СМИ и прекращается за десять минут до отправления дополнительного поезда со станции отправления зрителя спортивных соревнований, лица, включенного в списки, или аккредитованного представителя СМИ.

14. Выбор маршрута спортивных соревнований и выбор места в дополнительном поезде зрителями спортивных соревнований, лицами, включенными в списки и аккредитованными представителями СМИ осуществляются при условии наличия свободных мест в дополнительных поездах в пределах нормы мест, определенной в соответствии с частью 8 статьи 15 Федерального закона.

15. Персональные данные зрителей спортивных соревнований, лиц, включенных в списки, и аккредитованных представителей СМИ, оформивших бесплатный проезд, передаются АНО "Транспортная дирекция-2018" в автоматизированную систему управления пассажирскими перевозками на железнодорожном транспорте "Экспресс" (далее - АСУПП "Экспресс ") ОАО "РЖД".

Персональные данные зрителей спортивных соревнований, лиц, включенных в списки, и аккредитованных представителей СМИ, оформивших бесплатный проезд передаются ОАО "РЖД" из АСУПП "Экспресс" в единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности в соответствии с требованиями Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ "О транспортной безопасности"6.

16. Основанием для отказа в предоставлении права бесплатного проезда зрителю спортивных соревнований является недостоверность данных учетного номера бланка персонифицированной карты зрителя, или номера реестровой записи о персонифицированной карте зрителя, или номера подтвержденной заявки на получение персонифицированной карты зрителя, или входного билета на матч, или документа, который дает право на получение входного билета на матч.

Основанием для отказа в предоставлении права бесплатного проезда аккредитованному представителю СМИ является недостоверность данных карты аккредитации.

Основанием для отказа в предоставлении права бесплатного проезда лицу, включенному в списки, является недостоверность данных документа, удостоверяющего личность.

17. При обнаружении ошибки в посадочном купоне зрителю спортивных соревнований, лицу, включенному в списки, и аккредитованному представителю СМИ необходимо аннулировать посадочный купон и оформить новый посадочный купон.

18. При отказе зрителя спортивных соревнований, лица, включенного в списки, и аккредитованного представителя СМИ, оформившего бесплатный проезд, от права бесплатного проезда необходимо аннулировать посадочный купон.

19. Учет поездок зрителей спортивных соревнований, лиц, включенных в списки, и аккредитованных представителей СМИ, воспользовавшихся правом бесплатного проезда, осуществляется по сформированным данным в АСУПП "Экспресс".

20. Допуск к посадке зрителей спортивных соревнований в дополнительные поезда осуществляется с учетом требований по обеспечению транспортной безопасности, установленных Федеральным законом от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ "О транспортной безопасности".

Посадка зрителей спортивных соревнований осуществляется на основании следующих документов:

входной билет на матч или документ, который дает право на получение входного билета на матч;

документ, удостоверяющий личность;

персонифицированная карта зрителя на бумажном носителе.

Посадка аккредитованных представителей СМИ осуществляется на основании следующих документов:

карта аккредитации;

документ, удостоверяющий личность.

Посадка лиц, включенных в списки, осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность.

Посадка ребенка, если он не занимает отдельного места, в дополнительный поезд осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность.

При посадке в дополнительные поезда зрителям спортивных соревнований, лицам, включенным в списки, и аккредитованным представителям СМИ, оформившим бесплатный проезд через билетные кассы менее, чем за 1 час до отправления поезда со станции отправления зрителя спортивных соревнований, лица, включенного в списки, и аккредитованного представителя СМИ необходимо дополнительно предоставить посадочный купон на бумажном либо электронном носителе.

21. В случае отсутствия одного из документов, указанных в пункте 20 настоящего Порядка, зритель спортивных соревнований, лицо, включенное в списки, аккредитованный представитель СМИ к посадке в дополнительный поезд не допускаются.

22. Зритель спортивных соревнований, лицо, включенное в списки, аккредитованный представитель СМИ к посадке в дополнительный поезд не допускаются в случае несоответствия данных:

зрителя спортивных соревнований, указанных в документе, удостоверяющем личность, в частности фамилии, имени или отчестве (при наличии) с данными, указанными при оформлении бесплатного проезда и в персонифицированной карте зрителя на бумажном носителе,

аккредитованного представителя СМИ - в документе, удостоверяющем личность, в частности фамилии, имени или отчестве (при наличии) с данными, указанными при оформлении бесплатного проезда, и карте аккредитации на бумажном носителе,

лица, включенного в списки, - в документе, удостоверяющем личность, в частности фамилии, имени или отчестве (при наличии) и списке, утвержденном органом, осуществляющим планирование и разработку механизма реализации усиленных мер безопасности при проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года.

Допускается несоответствие одной буквы в фамилии, или имени, или отчестве (при наличии).

23. Посадка зрителей спортивных соревнований, лиц, включенных в списки, и аккредитованных представителей СМИ производится в дополнительный поезд, вагон и на место, в соответствии с посадочным купоном.

24. Зритель спортивных соревнований, лицо, включенное в списки, или аккредитованный представитель СМИ имеет право провозить с собой ручную кладь весом не более 36 кг, размер которой по сумме трех измерений не превышает 180 см.

К ручной клади относятся вещи, перевозимые при себе, независимо от их рода и вида упаковки, которые по своим размерам помещаются в вагонах дополнительных поездов на местах, предназначенных для размещения ручной клади, исходя из конструктивных особенностей вагонов дополнительных поездов7.

Если ребенок не занимает отдельное место право провоза ручной клади на ребенка не распространяется.

При посадке зрителей спортивных соревнований, лиц, включенных в списки, и аккредитованных представителей СМИ в дополнительный поезд проверяется соответствие веса, габаритов ручной клади установленным нормам путем взвешивания.

Не допускается размещение ручной клади в проходах между сиденьями, в коридорах и тамбурах вагонов дополнительных поездов.

Преимущественное право для использования в дополнительных поездах нижнего места для размещения ручной клади имеет зритель спортивных соревнований, лицо, включенное в списки, или аккредитованный представитель СМИ, проезжающий на нижней полке, а верхнего места - зритель спортивных соревнований, лицо, включенное в списки, или аккредитованный представитель СМИ, проезжающий на верхней полке.

Зрителям спортивных соревнований с детьми и инвалидам-колясочникам разрешается провозить при себе в дополнительных поездах сверх установленной нормы провоза ручной клади без взимания платы соответственно детскую и инвалидную коляску, а также иные необходимые для их передвижения технические средства реабилитации.

Не принимаются к перевозке в качестве ручной клади вещи (предметы), за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, которые могут повредить или загрязнить вагон и вещи других зрителей спортивных соревнований, а также зловонные, огнеопасные, отравляющие, легковоспламеняющиеся, взрывчатые и другие опасные вещества8.

25. Питание в дополнительных поездах осуществляется в вагонах-ресторанах и/или на местах.

26. Перевозка мелких домашних (комнатных) животных, собак, птиц, пчел, диких животных и грызунов, за исключением собак-проводников для инвалидов, запрещается. Собака-проводник должна иметь ошейник, намордник, и находиться в пути следования дополнительного поезда у ног зрителя спортивных соревнований, которого она сопровождает.

27. Перевозка оружия в дополнительных поездах запрещается.

28. Курение в дополнительных поездах запрещается.

29. Зрителям спортивных соревнований, лицам, включенным в списки, и аккредитованным представителям СМИ, оформившим бесплатный проезд в вагон с местами для лежания, предоставляются без взимания платы постельные принадлежности (матрац, подушка и одеяло) и комплекты постельного белья.

30. Зрителям спортивных соревнований, лицам, включенным в списки, и аккредитованным представителям СМИ при проезде в дополнительных поездах, которые в пути следования пересекают государственную границу, необходимо соблюдать правила, установленные при проезде железнодорожным транспортом в международном сообщении.

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1 Пункт 35 статьи 2 Федерального закона от 7 июня 2013 г. № 108-ФЗ "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

2 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1565 "Об утверждении форм входного билета на матч чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и документа, дающего право на получение входного билета на матч чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 2, ст. 393)

3 Приказы Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25 октября 2016 г. № 506 "Об утверждении Порядка выдачи персонифицированных карт зрителей" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 ноября 2016 г., регистрационный № 44483) и от 20 января 2017 г. № 13 "Об утверждении формы и порядка учета персонифицированных карт зрителей" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 февраля 2017 г., № 45592) с изменениями, внесенными приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 15 июня 2017 г. № 310 "О внесении изменений в приказы Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.10.2016 № 506 "Об утверждении Порядка выдачи персонифицированных карт зрителей" и от 20.01.2017 № 13 "Об утверждении формы и порядка учета персонифицированных карт зрителей" (зарегистрирован Минюстом России 15 августа 2017 г. № 47793) Постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. № 813 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 33; ст. 4843; 2016, № 19, ст. 2691);

4 Постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. № 813 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 33; ст. 4843; 2016, № 19, ст. 2691).

5 Постановление Правительства Российской Федерации от 2 марта 2005 г. № 111 "Об утверждении Правил оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 10, ст. 851)

6 Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 7, ст. 837; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3634; 2010, № 27, ст. 3415; 2011, № 7, ст. 901, № 30, ст. 4569, ст. 4590; 2013, № 30, ст. 4041, ст. 4058; 2014, № 6, ст. 566; 2015, № 27, ст. 3959, № 29, ст. 4356; 2016, № 26, ст. 3870, № 28, ст. 4558.

7 Пункт 103 приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 473 "Об утверждении Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом" (зарегистрирован Минюстом России 24 июля 2014 г. № 33244) с изменениями, внесенными приказами Министерства транспорта Российской Федерации от 27 августа 2015 г. № 267 "О внесении изменений в Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, утвержденные приказом Минтранса России от 19 декабря 2013 г. № 473" (зарегистрирован Минюстом России 29 октября 2015 № 39523) от 21 июля 2016 г. № 202 "О внесении изменений в приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 5 августа 2008 г. № 120, в формы электронных проездных документов (билетов) на железнодорожном транспорте, установленные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 322, и в Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 473" (зарегистрирован в Минюстом России 3 августа 2016 г. № 43095), от 30 ноября 2016 г. № 367 "О внесении изменений в Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, утвержденные приказом Минтранса России от 19 декабря 2013 г. № 473" (зарегистрирован Минюстом России 23 декабря 2016 г. № 44914).

8 Постановление Правительства Российской Федерации от 2 марта 2005 г. № 111 "Об утверждении Правил оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности".