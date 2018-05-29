Московский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу москвички Светланы Максимовой, которую лишили возможности выкупить комнату соседа в коммунальной квартире.

В свете недавнего убийства соседа по коммуналке на улице Молостовых на востоке Москвы эта история становится особенно актуальной. Дело в том, что художника Александра Борового так же, как и Светлану Максимову, предположительно, обманули риэлторы, не позволив ему купить долю своей бывшей жены. Об этом он сам рассказал следователям.

Риэлторы предложили ему выкупить долю экс-супруги в "двушке" за 3,2 млн рублей. У него таких денег не нашлось, тогда риэлторы продали долю другим людям. Вот только за 1,8 млн рублей. Хотя, согласно Гражданскому кодексу, владелец доли продать ее "на сторону", то есть не соседям, вправе только после их отказа и строго по той цене, за которую доля была предложена соседям. Ни копейкой дешевле.

Но риэлторы, как в случае с художником, так и в случае с москвичкой Максимовой, наловчились обходить это положение закона. Светлане Максимовой вместе с мужем (ветераном боевых действий) и дочкой принадлежат две комнаты в трехкомнатной квартире в районе метро "Чистые пруды". Комнаты достались семье военного от министерства обороны, а третья принадлежала профессору одного из московских университетов Владимиру Барсукову. Последний в комнате не жил, поэтому Максимовы полагали, что когда-нибудь он выставит ее на продажу и даже накопили необходимую сумму. Вот только не предусмотрели, что сделка купли-продажи произойдет, когда они будут отсутствовать в Москве.

В итоге сосед продал комнату постороннему человеку, который, как выяснилось, ранее уже несколько раз покупал комнаты в коммуналках, делал там ремонт, а затем продавал их дороже.

Более того, профессор не только продал комнату, не уведомив Максимовых о своем решении, но еще и сделал это по заниженной цене. В договоре стоимость комнаты прописали 4 млн 500 тысяч рублей. В действительности продали ее менее чем за 4 млн рублей. По его словам, такую схему предложили риэлторы. А их выгода объясняется легко. Максимова сделку оспорила, суд должен перевести на нее право приобретения комнаты. Вот только заплатить Максимовой новому владельцу комнату придется уже 4 млн 500 тысяч рублей. То есть, тот заработает на этой сделке полмиллиона рублей. Скорее всего, профессиональный покупатель комнат и риэлторы работают в связке.

Но Таганский районный суд осенью прошлого года отказал Максимовой в удовлетворении исковых требований. По мнению судьи, владелец доли обязан не информировать соседей о своем намерении продать ее, а лишь направить уведомление. А получили они его или нет, якобы, без разницы. Это даже притом, что на уведомлении о вручении с почты стоит отметка, что оно вручено отцу Нэлли Максимовой (дочь истицы) - некоему Петрову. Хотя отец Нэлли носит фамилию Максимов. То есть, кого риэлторы уведомили о намерении продать комнату, непонятно.

Доводы о том, что комната была продана дешевле указанной в договоре стоимости, судью тоже не убедили. По ее словам, раз написано 4,5 млн, значит за столько она и была продана. Стоит добавить, что покупатель комнаты, узнав о судебном иске, спешно перепродал ее. И сейчас у семьи Максимовых уже новый сосед, который с порога предложил им приобрести у него комнату за 6,5 млн рублей. До кровавых разборок, как на улице Молостовых, к счастью, здесь пока не доходит. Но мечта о своей, а не коммунальной квартире, к которой семья офицера шла более 15 лет, пока откладывается на неопределенный срок. Максимовы надеются, что тройка судей Мосгорсуда более детально вникнет в их дело.