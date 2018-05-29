На выплаты вкладчикам банка "Акцент" направят около 382 миллионов рублей

Новости

Набиуллина предложила создать ассоциацию по поддержке финграмотности 14:27
Катера Каспийской флотилии усилили охрану Крымского моста 14:25
Видео: В игре с "Вегасом" шайба угодила Овечкину в лицо 14:20
Названы самые популярные для летнего отдыха с детьми курорты РФ 14:20
В Приморье уволили учительницу, заставившую мальчика чистить зубы 14:20
В Петербурге полицейский не узнал Бориса Гребенщикова после концерта 14:17
В Иркутске из горящего ТЦ эвакуировали 600 посетителей 14:15
Макей назвал отношения с РФ базовым элементом внешней политики Беларуси 14:10
Ученые рассказали о бесполезности популярных витаминных добавок 14:09
Иран отверг требование США свернуть ракетную программу 14:06
Новый закон о "резиновых" квартирах примут в июле 14:00
Роберт Евдокимов возглавил "Ротор-Волгоград" 13:58
"Мисс Татарстан" обвинила полицейских в нападении 13:58
В Забайкалье вертолет Ми-2 экстренно сел из-за пожара в двигателе 13:52
В Кремле прокомментировали израильский паспорт Абрамовича 13:51
Центробанк понизил евро и поднял доллар 13:48
В Москве на 30 мая объявлен "желтый" уровень опасности 13:48
Под Пензой лось стал причиной тройного ДТП 13:35
Фото: актриса Кейли Брук взбудоражила таблоиды своей грудью 13:35
В Армянск перебросят воду Тайганского водохранилища 13:33
Стогниенко прокомментирует финал ЧМ-2018 на телеканале "Россия-1" 13:32
Путин назначил Моора врио губернатора Тюменской области 13:25
Нижегородский зоопарк в парке "Швейцария" закроют 13:25
Лавров: Обвинения в адрес России по сбитому Boeing некорректны 13:16
Песков прокомментировал расследование Мюллера поговоркой 13:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Седан проекта "Кортеж" сфотографировали в московской пробке
Седан проекта "Кортеж" сфотографировали в московской пробке
29.05.2018 12:49
Рубрика: Экономика

На выплаты вкладчикам банка "Акцент" направят около 382 миллионов рублей

Текст: Сергей Куликов

С завтрашнего дня начнутся выплаты вкладчикам банка "Акцент" (город Орск, Оренбургская область). Об этом сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ) на своем официальном сайте.

ЦБ отозвал лицензию банка "Акцент" из-за рискованной бизнес-модели

При этом на выплаты вкладчикам банка, который лишился лицензии, предполагается направить около 382 миллионов рублей.

"Согласно реестру обязательств АКБ "Акцент", за выплатой страхового возмещения на сумму около 382 миллиона рублей могут обратиться порядка 860 вкладчиков, в том числе около 90 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на сумму около 12 миллионов рублей", - поясняется в официальном сообщении агентства.

Напомним, что лицензию у кредитной организации, занимавшей по величине активов 465 место банковской системе страны, Банк России отозвал с 18 мая. В банк назначена временная администрация.

Главное сегодня

Число жертв бельгийского стрелка выросло до трех
В Забайкальском крае нашли пропавший вертолет
В Баку открыли Южный газовый коридор
Киев потерял контроль над граничащими с Крымом районами
Нарышкин: Бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки будет дана правовая оценка