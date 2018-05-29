На выплаты вкладчикам банка "Акцент" направят около 382 миллионов рублей

С завтрашнего дня начнутся выплаты вкладчикам банка "Акцент" (город Орск, Оренбургская область). Об этом сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ) на своем официальном сайте.

При этом на выплаты вкладчикам банка, который лишился лицензии, предполагается направить около 382 миллионов рублей.

"Согласно реестру обязательств АКБ "Акцент", за выплатой страхового возмещения на сумму около 382 миллиона рублей могут обратиться порядка 860 вкладчиков, в том числе около 90 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на сумму около 12 миллионов рублей", - поясняется в официальном сообщении агентства.

Напомним, что лицензию у кредитной организации, занимавшей по величине активов 465 место банковской системе страны, Банк России отозвал с 18 мая. В банк назначена временная администрация.