Новейшую модификацию Т-90С иракцы осваивали в России

Иракские танкисты осваивали новейшую модификацию танка Т-90С в России. В Сети появились очень редкие фотографии, запечатлевшие военных из этой ближневосточной страны в Нижнем Тагиле.

По всей видимости, они наблюдали за процессом сборки боевой техники, а также оценивали ее на полигоне. Очень непривычно смотрятся выкрашенные в песочный цвет танки на уральском снегу. Как известно, российская бронетехника хорошо себя чувствует и в раскаленных пустынях, и в Заполярье, что неоднократно демонстрировали испытания, проводившиеся в экстремальных условиях.

Так, во время пробегов по пересеченной труднопроходимой местности в нескольких арабских государствах "девяностые" неоднократно выигрывали у западной боевой техники, в том числе у танков "Абрамс". Стоит ли удивляться, что Ирак остановил свой выбор на нижнетагильских машинах.

Находящаяся в иракской армии модификация Т-90С считается военными экспертами лучшей серийной версией этой российской машины. На ней учтен опыт участия в локальных конфликтах. Например, прицелы наводчика-оператора и командира получили дополнительную защиту. На лобовую часть башни установили блоки динамической защиты.

Однако российские создатели бронетехники не останавливаются на достигнутом. В настоящее время создана еще более совершенная версия нижнетагильской машины - Т-90СМ, которая готова побороться за свое место на оружейном рынке.