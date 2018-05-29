Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
29.05.2018,  
22:35
Текст: Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

Новейшую модификацию Т-90С иракцы осваивали в России

Иракские танкисты осваивали новейшую модификацию танка Т-90С в России. В Сети появились очень редкие фотографии, запечатлевшие военных из этой ближневосточной страны в Нижнем Тагиле.

По всей видимости, они наблюдали за процессом сборки боевой техники, а также оценивали ее на полигоне. Очень непривычно смотрятся выкрашенные в песочный цвет танки на уральском снегу. Как известно, российская бронетехника хорошо себя чувствует и в раскаленных пустынях, и в Заполярье, что неоднократно демонстрировали испытания, проводившиеся в экстремальных условиях.

Фото: Moukrim Said / wikimedia.org
Т-90С иракской армии получили новые бортовые экраны и кондиционеры

Так, во время пробегов по пересеченной труднопроходимой местности в нескольких арабских государствах "девяностые" неоднократно выигрывали у западной боевой техники, в том числе у танков "Абрамс". Стоит ли удивляться, что Ирак остановил свой выбор на нижнетагильских машинах.

Находящаяся в иракской армии модификация Т-90С считается военными экспертами лучшей серийной версией этой российской машины. На ней учтен опыт участия в локальных конфликтах. Например, прицелы наводчика-оператора и командира получили дополнительную защиту. На лобовую часть башни установили блоки динамической защиты.

Однако российские создатели бронетехники не останавливаются на достигнутом. В настоящее время создана еще более совершенная версия нижнетагильской машины - Т-90СМ, которая готова побороться за свое место на оружейном рынке.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
фото
В России создали бронированного "Городового" 29.05.2018
Боевая "Нива": новую машину огневой поддержки показали в Подмосковье 28.05.2018
танки
Мостовой танк на базе Т-55 потребовался в пустынной Ливии 24.05.2018
Проверка боем: Т-72 показали себя более живучими по сравнению с Abrams 24.05.2018
Ирак
Советские гаубицы Д-30 вновь возвращаются в строй в Ираке 08.05.2018
Бронированный помощник Т-90С замечен в Ираке 04.05.2018