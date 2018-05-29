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29.05.2018 22:45
Рубрика: Власть

"Кинжал" для перехватчика

Новую технику проверяют в боевых условиях
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Столичный выпуск №7578 (115)
Российская армия продолжает наращивать боевой потенциал. Причем оружейно-технические новинки, в том числе впервые продемонстрированные на недавнем Параде в Москве, уже поступают в войска, проходят проверку в боевых условиях и совершенствуются. Об этом вчера на заседании Общественного совета при Минобороны России сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу.

Он перечислил некоторые образцы такого арсенала. Это самолеты пятого поколения Су-57, новые комплексы гиперзвукового оружия "Кинжал" на истребителях-перехватчиках МиГ-31, роботы "Уран-6" и "Уран-9". Шойгу также сообщил, что с начала года в войска поставлены 23 БМП-3, судно тылового обеспечения "Эльбрус", два рейдовых катера, 18 самолетов, 32 вертолета, 125 автомобилей повышенной проходимости, 155 беспилотников различного назначения и другое вооружение.

Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.org
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Понятно, что грамотно использовать и обслуживать новинки могут только подготовленные специалисты, в том числе выпускники военных кафедр гражданских вузов. Кто-то из них затем проходит службу, другие после учебы зачисляются в мобилизационный резерв. Это так называемый второй эшелон, люди, которые при необходимости пополнят нашу армию и флот. По словам Шойгу, в прошлом году было открыто пять военных кафедр в высших учебных заведениях Центрального федерального округа, по три - в Сибирском и Северо-Западном округах, одна - на Дальнем Востоке. "Мы с вами много говорили о том, что нам надо максимальному количеству молодых людей дать возможность проходить военную подготовку, получать военную специальность в вузах. Мы эту работу продолжаем. У нас начали появляться комплексные центры подготовки. Туда входят и военные кафедры, и военные институты", - подчеркнул министр.

Новая боевая техника, показанная на Параде Победы, проходит испытания и уже поступает в войска

Он отметил, что вместе с членами Общественного совета были подготовлены законы, в соответствии с которыми можно проходить службу без отрыва от учебы. Подобной системы сегодня нет ни в одной стране бывшего СССР. Более того, по оценке Шойгу, проект уже показал максимальную эффективность. "С удовольствием ребята занимаются, служат, носят форму", - добавил глава минобороны.

Другой российской инициативой - формированием в армии научных рот - даже заинтересовались за рубежом. "К нам поехали делегации из других стран, которые хотели бы этот опыт перенять у нас", - сказал Шойгу.

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