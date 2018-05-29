Почему сирийские боевики дрожат от страха перед бомбой КАБ-1500

Обозреватель издания Хейдар Салман отмечает, что после освобождения сирийской столицы Дамаска и всех его пригородов от террористов "ИГ" (запрещенная в России террористическая организация) бронетехника, танки и артиллерия перебрасываются на Южный фронт.

"Нечто подобное происходило и до битвы в Восточной Гуте, которая стала большим сюрпризом для всех из-за переброски туда элитных сил и качественного оружия", - пишет журналист.

Отдельно эксперт отмечает, что в операции может быть задействована российская авиация, вооруженная самым современным оружием.

"Стоит отметить, что российские военные самолеты оснащены бомбой, которая напугала террористов. Они хорошо ее знают, а запах пороха до сих пор хранится в памяти выживших. Речь идет о сверхточной авиабомбе КАБ-1500. В свое время она определила исход битвы за Сальму, уничтожив укрепления террористов", - пишет Хейдар Салман.

Напомним, что в апреле Су-34 произвел бомбометание в провинции Идлиб. С помощью КАБ-1500 был уничтожен подземный бункер и узел связи террористов. Атака российского самолета была снята на видео. В ролике показы маневры бомбардировщика, потом - снятый издалека дым, а после взрыва - огромная воронка впечатляющих размеров, на дне которой видно углубление.

Авиационная бомба КАБ-1500 весом около 1,5 тонны применяется для нанесения ударов по военным объектам, складам с боеприпасами, железнодорожным линиям и горным районам. Скорость свободного падения бомбы колеблется от 550 до 1100 километров в час. Она способна пробить три метра бетона или 20 метров грунта. При этом максимальная высота сброса КАБ-1500 составляет восемь километров, а точность попадания - до четырех метров.