Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
29.05.2018,  
12:26
Текст: Николай Грищенко

Почему сирийские боевики дрожат от страха перед бомбой КАБ-1500

В Сирии против боевиков в Деръа и Эль-Кунейтре могут быть использованы особо мощные российские корректируемые авиабомбы КАБ-1500. Известие об этом посеяло панику в рядах террористов. Об этом сообщает иранское интернет-издание Al Alam.
Фото: Дмитрий Виноградов Фото: Дмитрий Виноградов
Фото: Дмитрий Виноградов

Обозреватель издания Хейдар Салман отмечает, что после освобождения сирийской столицы Дамаска и всех его пригородов от террористов "ИГ" (запрещенная в России террористическая организация) бронетехника, танки и артиллерия перебрасываются на Южный фронт.

Фото: РИА Новости
Новые комплексы РЭБ смогут блокировать крылатые ракеты США

"Нечто подобное происходило и до битвы в Восточной Гуте, которая стала большим сюрпризом для всех из-за переброски туда элитных сил и качественного оружия", - пишет журналист.

Отдельно эксперт отмечает, что в операции может быть задействована российская авиация, вооруженная самым современным оружием.

"Стоит отметить, что российские военные самолеты оснащены бомбой, которая напугала террористов. Они хорошо ее знают, а запах пороха до сих пор хранится в памяти выживших. Речь идет о сверхточной авиабомбе КАБ-1500. В свое время она определила исход битвы за Сальму, уничтожив укрепления террористов", - пишет Хейдар Салман.

Напомним, что в апреле Су-34 произвел бомбометание в провинции Идлиб. С помощью КАБ-1500 был уничтожен подземный бункер и узел связи террористов. Атака российского самолета была снята на видео. В ролике показы маневры бомбардировщика, потом - снятый издалека дым, а после взрыва - огромная воронка впечатляющих размеров, на дне которой видно углубление.

Авиационная бомба КАБ-1500 весом около 1,5 тонны применяется для нанесения ударов по военным объектам, складам с боеприпасами, железнодорожным линиям и горным районам. Скорость свободного падения бомбы колеблется от 550 до 1100 километров в час. Она способна пробить три метра бетона или 20 метров грунта. При этом максимальная высота сброса КАБ-1500 составляет восемь километров, а точность попадания - до четырех метров.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
Сирия
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Россия создаст комплексы РЭБ с учетом сведений о сбитых ракетах США 06:59
Су-57 применили в Сирии новые ракеты 25.05.2018
Видео: Сирийские ПВО отразили ракетный удар по авиабазе 25.05.2018
ВКС России
Уральский авиаполк получил два истребителя-бомбардировщика Су-34 28.05.2018
Военно-транспортная авиация ЮВО получила всепогодные Ан-148 25.05.2018