После отмены спектакля 82-летний Валентин Гафт подтвердил, что болен

После объявления о переносе спектакля театра "Современник" "Пока существует пространство" из-за плохого самочувствия Народного артиста РСФСР Валентина Иосифовича Гафта, в нем играющего, журналисты обратились к любимому актеру за комментариями.

Гафт подтвердил: чувствует он себя "неважно". Тут же успокоив, что ничего фатального нет.

"Информация соответствует действительности. Я неважно себя чувствую, но не до такой степени, чтобы не играть, я не играю просто это чисто физически, это не имеет отношения к каким-то страшным болезням", - приводит РЕН ТВ слова Валентина Иосифовича.

Он добавил: "Всё нормально, бывает такое. Паниковать не стоит. Бывает простуда, бывают всякие вещи".

По словам артиста, пока пару спектаклей придется отменить, но уже летом он должен вернуться на сцену. Предположительно, 8 июня.