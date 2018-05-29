Правительство одобрило проект соглашения об электронных отходах

Правительство РФ одобрило проект соглашения о сотрудничестве государств СНГ в области обращения с отходами электронного и электротехнического оборудования. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Основная цель документа - создание региональной системы обращения с такими отходами.

Это позволит максимально вовлечь их в хозяйственный оборот в качестве источника вторичных материальных ресурсов за счет освоения наилучших доступных технологий.

"Соглашением предусматривается сотрудничество государств СНГ по совершенствованию нормативно-правового регулирования на основе единых подходов к классификации таких отходов и гармонизации стандартов при обращении с ними. Предполагается возможность совместных программ и проектов по использованию вторичных материальных ресурсов", - говорится в сообщении правительства.

Координатором взаимодействия станет Совет по промышленной политике государств - участников Содружества Независимых Государств.