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29.05.2018 07:41
Рубрика: Общество

При перевалке угля в портах будут использовать лучшие технологии

Текст: Елена Березина

При перевалке угля и хранении в морских портах будут использовать наилучшие доступные технологии (НДТ). Распоряжение об этом подписал председатель правительства.

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Документ размещен на сайте кабмина. Применение НДТ позволит сократить выбросы загрязняющих веществ при перевалке угля.

"Цель принятого решения - предотвращение и минимизация негативного воздействия на окружающую среду, повышение санитарной и экологической безопасности на территориях морских портов и прилегающих территориях при перевалке и хранении угля", - говорится в сообщении.

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