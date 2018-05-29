При перевалке угля в портах будут использовать лучшие технологии

При перевалке угля и хранении в морских портах будут использовать наилучшие доступные технологии (НДТ). Распоряжение об этом подписал председатель правительства.

Документ размещен на сайте кабмина. Применение НДТ позволит сократить выбросы загрязняющих веществ при перевалке угля.

"Цель принятого решения - предотвращение и минимизация негативного воздействия на окружающую среду, повышение санитарной и экологической безопасности на территориях морских портов и прилегающих территориях при перевалке и хранении угля", - говорится в сообщении.