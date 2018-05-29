Профильный комитет Совфеда рекомендовал одобрить закон о контрсанкциях

Профильный комитет Совета Федерации по экономической политике поддержал и рекомендовал верхней палате парламента одобрить закон о контрсанкциях против США и иных недружественных государств, сообщает РИА Новости.

Такое решение было принято сегодня на заседании. Ранее во вторник аналогичное мнение высказал комитет СФ по социальной политике. В понедельник этот вопрос рассматривали также комитеты по международным делам и по бюджету, оба рекомендовали документ к одобрению.

Как отметил первый зампред комитета по бюджету Николай Журавлев, закон "обеспечивает правовые основы для реализации президентом РФ совместно с правительством РФ контрсанкционной политики, направленной на противодействие экономическим санкциям, вводимым США и другими иностранными государствами против России в целях снижения экономического потенциала страны и ухудшения материального положения граждан".

Ранее спикер СФ Валентина Матвиенко заявила, что итоговая версия закона о контрсанкциях ни у кого не вызывает тревог. По ее словам, такой документ был нужен для того, чтобы в случае необходимости дать чувствительный ответ странам, которые вводят ограничения против РФ.

Напомним, законопроект о контрсанкциях был внесен в Госдуму 13 апреля группой депутатов во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным и принят в третьем чтении 22 мая. Он дает право правительству по решению президента вводить различные меры противодействия, которые при этом не должны распространяться на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России и других странах. Решения по введению ограничений также могут быть приняты президентом на основании предложений Совбеза РФ.

Совет Федерации рассмотрит этот закон на пленарном заседании 30 мая. В случае одобрения палатой и подписания президентом документ вступит в силу со дня официального опубликования.