Прокуратура Дюссельдорфа разыскивает 17 подозреваемых в терроризме

Генеральная прокуратура Дюссельдорфа (земля Северный Рейн-Вестфалия) разыскивает 17 человек, подозреваемых в террористической деятельности, в отношении которых выдан ордер на арест, сообщает газета Rheinische Post.

Против граждан, которые находятся в розыске, было возбуждено 14 дел по обвинению в участии в террористических формированиях в стране и за рубежом, говорится в докладе земельного министерства юстиции.

По оценкам федерального ведомства по охране конституции, наибольшую опасность с точки зрения безопасности представляют лица, которые вернулись в Германию после участия в боевых действиях на Ближнем Востоке.

С учетом роста террористической угрозы, ведомство приняло специальный план по борьбе с терроризмом. Документ предусматривает более тесную координацию спецслужб на федеральном и земельном уровне по установлению в краткие сроки людей, подозреваемых в пособничестве исламистам, а также наблюдение за ними с целью предотвращения терактов. Планируется также принятие мер по предотвращению выезда активистов с исламистскими настроениями в "горячие точки".