МЧС предупредило о сильном ветре в Москве

В Москве 30 мая ожидается сильный ветер, предупреждает пресс-служба столичного главка МЧС. Опубликовано экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях в столице в среду.

В течение дня ожидается усиление ветра c порывами до 15-20 м/с, говорится в сообщении. Москвичам и гостям города рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. При этом важно не парковать автомобили около таких конструкций, а также под деревьями.

При необходимости рекомендовано звонить по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-22-22.