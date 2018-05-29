В Ярославле появился бумажник, который невозможно украсть

На улице Собинова в Ярославле появился памятник Потерянному Бумажнику.

Его автор - местный предприниматель и историк Ян Левин.

- Задача кузнецу была поставлена простая: выковать бумажник, максимально похожий на настоящий. Далее - работа художника: покрасить бумажник, выполнить тона и полутона, золотую кнопочку. "Положить" бумажник на тротуар решили у кафе "Брюгге", под присмотром камеры. Причем положили у стены, в "мертвой зоне", чтобы об него не спотыкались пешеходы, не наезжали велосипеды, коляски, самокаты, - рассказал автор идеи на своей странице в соцсети.

Как и ожидалось, новая достопримечательность вызвала у горожан бурю эмоций. Первое, что все пытались сделать, - поднять вещь с тротуара. А разобравшись, в чем дело, кто-то до слез смеялся (их было большинство), но нашлись и такие, кто ходил жаловаться в ближайшее кафе.

Однако за свою воплощенную креативную идею автор не переживает. По его словам, бумажник выкован в комплекте с металлическим штырем метровой глубины, забит в землю и бетонную подушку, и "его невозможно не то, что отодрать, но даже пошевелить".

- Я думаю, что Потерянный Бумажник станет еще одной локальной городской достопримечательностью, как стала, например, моя памятная доска "На этом месте 24 июня 1794 года ничего не произошло". У доски постоянно фотографируются туристы и ярославцы, к ней водят экскурсии. В конце концов, город состоит, помимо прочего, в том числе и из таких вот забавных мелочей. И чем их больше - тем лучше, - уверен Ян Левин.

Судя по комментариям к посту в соцсети, ярославцы металлическую шутку оценили. "Отличное хулиганство", - заметил один из комментаторов.