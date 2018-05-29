В Липецке 15 тысяч человек остались без света

Авария на электрических сетях оставила без энергоснабжения более 15,5 тысячи жителей Липецка, сообщили в пресс-службе городской энергетической компании (ЛГЭК).

- Аварийное отключение в связи с аварийно-восстановительными работами на сетях электроснабжения. Без электроэнергии 21-, 23-ый микрорайоны - частично, всего 392 юридических лиц и 15539 физических лиц. Большей части потребителей электроэнергия уже подана. Без электричества еще остаются 11 юридических лиц и 185 физических лиц, - рассказали энергетики.

ЛГЭК также предупредила о плановом отключении электроснабжения частного сектора: 29 мая в течение дня без света окажутся обитатели 19 улиц, еще на 17 не будет холодной воды и на одной - горячей.