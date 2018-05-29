Во время жесткой посадки в Хабаровском крае вертолет сгорел полностью

В Хабаровском крае продолжается расследование уголовного дела о жесткой посадке вертолета Sud-Aviation Gazell в Тугуро-Чумиканчском районе. Следственная группа уже произвела осмотр места происшествия. Как сообщают в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ, установлено, что воздушное судно сгорело полностью.

Следователи взяли для экспертизы образцы топлива вертолета, проверяются документы, идет опрос свидетелей и потерпевших.

Причины крушения пока не установлены. Продолжают рассматривать три основные версии: погодные условия, техническая неисправность или ошибка пилотирования.

Напомним, Sud-Aviation Gazell совершил жесткую посадку в ночь на 21 мая. Люди, находившиеся на борту, успели эвакуироваться до того, как вертолет загорелся. Но один из пассажиров скончался от сердечного приступа. Пострадавших доставили в больницу в поселке Экимчан Амурской области, а после переправили в областную больницу Благовещенска.