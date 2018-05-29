В Башкирии покажут балет в честь чемпионата мира по футболу

Одноактный балет под названием "На футбол" покажут 30 июня в Башкирском государственном театре оперы и балета. Постановка посвящена грандиозному событию - предстоящему чемпионату мира по футболу-2018 в России.

- Как искусство, идущее в ногу со временем, театр не может не реагировать на столь масштабное событие - чемпионат мира по футболу. Восьмидесятый юбилейный сезон Башкирского государственного театра оперы и балета будет закрываться настоящим футбольным матчем, - рассказала главный специалист театра по связям с общественностью Лариса Сакаева.

Над постановкой сейчас работает целая команда специалистов из Москвы: хореограф Алексей Ищук, композитор Руслан Мурсякаев и художник Ирина Дерябина. Дирижером-постановщиком стал заслуженный деятель искусств Башкортостана Герман Ким.

- Спектакль о футболе и не только. По сюжету парень приглашает девушку на игру и там с ними происходит ряд необычных событий. Этакая футбольная мистерия языком балета. Действие происходит как в реальном мире, так и в мире фантазий. Пересказать это сложно, лучше прийти и увидеть, - рассказал о замысле хореограф Алексей Ищук.