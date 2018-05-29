В Оренбуржье перевернулся микроавтобус с шестью пассажирами

Полиция Оренбуржья проводит проверку по факту ДТП под Соль-Илецком, где опрокинулся в кювет минивен с шестью пассажирами. Один человек погиб.

Как сообщило во вторник УМВД по региону, трагедия произошла на 92-м километре автотрассы Казань - Оренбург - Акбулак - граница Республики Казахстан.

- Водитель минивена Mazda, двигаясь в сторону Оренбурга, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием, - уточнили в ведомстве.

В результате один человек скончался, еще один госпитализирован с травмами. Остальные после оказания медицинской помощи отпущены домой.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.