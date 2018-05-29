Новосибирцев покорят белолицые саки из Германии

В Новосибирск прибыла пара белолицых саки - этот вид приматов редко содержится в неволе, а в России их больше нет нигде. Как рассказали "РГ" в пресс-службе Новосибирского зоопарка, посетители уже могут познакомиться с этой неведомой зверушкой: пару саки разместили в павильоне для мелких приматов и пингвинов.

Эти обезьянки наверняка станут любимцами публики. Молодые самец и самка прибыли в Сибирь из Германии, дорогу перенесли прекрасно и очень быстро освоились на новом месте. Вес взрослой особи белолицых саки не превышает двух килограммов, а экзотическая внешность оправдывает название: шерсть на мордочках у обезьян действительно светлая, тогда как туловище и хвост полностью черные.

В длину белолицые, или, как их чаще называют, бледные саки от 30 до 48 сантиметров, при этом половина этой величины приходится на хвост. Эти приматы населяют северо-восточную часть Южной Америки, обитают в основном в лесах Венесуэлы, Гайаны, Бразилии и нескольких соседних стран.