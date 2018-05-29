В Забайкалье вертолет Ми-2 экстренно сел из-за пожара в двигателе

Пропавший сегодня днем в Кыринском районе Забайкальского края вертолет Ми-2 не смог вернуться на базу из-за пожара, рассказал "РГ" источник в экстренных службах.

По его информации, в воздухе у Ми-2 загорелся двигатель, и пилот принял решение экстренно садиться. После приземления все находившиеся на борту люди экстренно эвакуировались. Сам вертолет полностью сгорел. Все произошло очень быстро, поэтому связаться с базой и сообщить о происшествии просто не успели.

Сейчас все участники ЧП доставлены в Кыру. Никто из них травм не получил, информируют в ГУ МЧС по региону.

Напомним, вертолет Ми-2, арендованный у читинского аэроклуба ДОСААФ, совершал сегодня облет Сохондинского заповедника. Управлял воздушным судном глава аэроклуба, а на борту находились сотрудники охраняемой территории. Связь с ними пропала в два часа дня по местному времени. Поиски вертолета вела с воздуха техника ГУ МЧС по Забайкальскому краю.