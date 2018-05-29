Во Владикавказе премьера оперы "Коста" стала долгожданным событием

Филиал Мариинского театра во Владикавказе представил премьеру оперы "Коста". Это произведение Христофора Плиева об основоположнике осетинского языка Коста Хетагурове.

Опера была написана еще в конце 50-х годов прошлого века, а в 1960-м, в рамках Декады осетинского искусства, состоялась ее премьера. И сразу - в Москве. Опера молодого тогда осетинского композитора получила высокую оценку столичных критиков и надолго прописалась в репертуаре национального театра оперы и балета.

За последнее время - несколько десятков лет - этой оперы не было в афише, что, по мнению художественного руководителя театра Ларисы Гергиевой, являлось большим упущением.

"Это долгожданное событие, приуроченное к 95-летию композитора Христофора Плиева и 60-летию Национального театра оперы и балета, которое мы отмечаем в этом году, - говорит Лариса Гергиева. - Была создана специальная версия произведения: режиссер-постановщик Анатолий Галаов дополнил либретто стихами Хетагурова, которые звучат "за кадром", причем на осетинском языке, хотя сама опера исполняется на русском. Но главная причина того, что нам удалось воплотить долгожданный замысел - появление баритона Дзамболата Дулаева. Этого молодого вокалиста, студента ГИТИСа, я услышала в прошлом году на конкурсе имени Лисициана, где Дзамболат пел арию Коста. Стало ясно: музыка идеально ложится на его голос, сам он молод и удивительно похож на Хетагурова".

Сам вокалист относится к своему персонажу с трепетом: "Для нас, осетин, Хетагуров - как Пушкин для русских".

Мелодист, знаток народного мелоса, Плиев сумел создать произведение, которое точно попадает в самую суть национального самосознания народа. Ариям и дуэтам слушатели буквально подпевали, солистам то и дело кричали "браво", а когда в сцене встречи Коста с земляками зазвучал хор чабанов и артисты балета представили народные осетинские танцы, - от притоптываний публики в такт завибрировал весь зал.

Не менее яркое впечатление произвела и контрастная с ней трагическая сцена пожара в ауле и гибели детей. Плакальщица (Эмилия Цаллагова) представила этот прощальный акт с этнографической чистотой и пронзительностью. А хор театра блистательно справился с обрядовыми сценами, воссоздав подлинную картину народной жизни.

Большим достоинством спектакля является его выразительная и культурная этнографичность. Благодаря художнику Ибрагиму Супьянову, дирижеру Заурбеку Гугкаеву, балетмейстеру Тимуру Сикоеву и хормейстеру Изабелле Бериевой можно почувствовать, что Осетия - очень брутальная, очень "мужская" нация, не случайно прославившаяся воинскими доблестями.