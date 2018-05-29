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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Роберт Евдокимов возглавил "Ротор-Волгоград"

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)

Главным тренером ФК "Ротор-Волгоград" стал Роберт Евдокимов. Нового наставника команды представил журналистам генеральный директор клуба Андрей Рекечинский.

- Я с 14 до 18 лет жил в Волгограде, так что "Ротор" для меня много значит. У меня очень большое желание работать. Практически всех футболистов я знаю. Есть и список игроков, которые могли бы усилить состав, - сказал Евдокимов.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
"Ротор-Волгоград" вылетел из ФНЛ

По итогам прошлого сезона "Ротор-Волгоград" по спортивному принципу покинул Футбольную национальную лигу, заняв 17-е место. Однако в связи с отказом от выступления некоторых других клубов волжская команда скорее всего останется во втором по статусу дивизионе России.

- В полной уверенности можем быть, когда будет официальная информация от ФНЛ. Мы верим, что останемся, - прокомментировал гендиректор клуба Андрей Рекечинский.

Пока команду покинул только нападающий Хызыр Аппаев, перешедший в "Тамбов".

На первый подготовительный сбор волгоградцы отправятся 7 июня в Абрау-Дюрсо.

Предстоящий сезон команда начнет с новым гербом. Кроме того, в планах руководства сократить название команды до исторического: "Ротор". Сейчас идет юридическая работа в этом направлении.

Справка "РГ"

Роберт Евдокимов родился в 1970 году в Нижнекамске. Карьеру футболиста провел в таких клубах, как "КАМАЗ" (Набережные Челны), "Спартак" (Москва), "Сатурн" (Раменское), "Крылья Советов" (Самара) и другие. Тренировал альметьевский "Алнас", ижевский "СОЮЗ-Газпром", "КАМАЗ", оренбургский "Газовик" и костанайский "Тобол".

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