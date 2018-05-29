В Феодосии завели дело о гибели девочки в бассейне

Следственный отдел по городу Феодосия ГСУ СКР возбудил уголовное дело по факту смерти трехлетней девочке в бассейне в частном домовладении. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР.

Трагедия произошла в одном из частных домов села Подгорное. Ребенок упал в бассейн глубиной почти полтора метра. Никого из взрослых в этот момент рядом не было, а девочка не умела плавать, захлебнулась и утонула в бассейне.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства смерти. Дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Назначена судебно-медицинская экспертиза.