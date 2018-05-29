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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В гараже у крымчанина нашли склад боеприпасов

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

В гараже у жителя Балаклавы сотрудники правоохранительных органов нашли боеприпасы и взрывчатые вещества. Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

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По ее данным, на 35-летнего мужчину оперативники вышли во время розыскных мероприятий. В результате при обыске в гараже изъято в общей сложности 32 предмета времен Великой Отечественной войны. В том числе житель Балаклавы хранил у себя имитационные средства, боеприпасы и взрывчатые вещества - суммарно 0,6 килограмма тротила и 150 граммов пороха. Эксперты взрывотехники установили, что более 20 патронов, несмотря на возраст, пригодны для стрельбы. Сам владелец арсенала пояснил, что с детства собирал эти предметы на местах сражений Советской армии. По его словам, делал он это ради интереса.

В отношении крымчанина решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части первой статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). Ему грозит ограничение свободы на срок до трех лет либо принудительные работы на срок до четырех лет.

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