Два транспортно-боевых вертолета Ми-8 Центрального военного округа вылетели из казахстанского Жезказгана в степной район, где по плану должен приземлиться спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-07".

"Ранее вертолеты с оперативной группой на борту перебазировались на территорию республики с челябинского аэродрома "Упрун", - передает пресс-служба ЦВО.

Военные с воздуха проведут разведку района - проверят, нет ли в той местности природных пожаров, техники, каких-либо сооружений, всего, что может помешать штатному возвращению космического корабля на Землю.

Напомним, третьего июня ожидается посадка "Союз МС-07". Спускаемый аппарат доставит с орбиты космонавта Роскосмоса Антона Шкаплерова, астронавта NASA Скотта Тингла и астронавта JAXA Норишиге Канаи.