Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
29.05.2018,  
14:44
Текст: Татьяна Воробьева

Уральская дивизия получит десять "Терминаторов"

Десять боевых машин поддержки танков "Терминатор" поступят в танковую дивизию в Челябинской области для испытаний. Об этом сообщил сегодня начальник автобронетанковой службы Центрального военного округа полковник Андрей Терюхов.

Фото: Алексей Моисеев
"Терминатор" стал одной из самых ожидаемых новинок парада Победы

"Терминаторы" прибудут в войсковую часть, которая находится в Чебаркуле, в 3-4 квартале текущего года. В ходе войсковых испытаний будет определена форма и способы применения этих машин в боевых порядках.

БМПТ "Терминатор" на базе танка Т-90 вооружена двумя скорострельными пушками калибра 30 миллиметров, крупнокалиберным пулеметом. Ракетный арсенал представлен четырьмя дальнобойными противотанковыми управляемыми ракетами "Атака-Т".

Техника предназначена для поражения танков, имеющих высокую защиту, высокомобильных легкобронированных машин. 48-тонная машина нового типа прекрасно продемонстрировала свои уникальные характеристики в Сирии. Один "Терминатор" может заменить на поле боя взвод мотострелков, четыре бронетранспортера типа БТР-80 и две боевые машины пехоты БМП-2.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
гособоронзаказ
Фото: Алексей Моисеев
В России создали бронированного "Городового" 11:04
Автомобили "Торнадо" начнут поступать в войска в 2018 году 26.05.2018
В Калининграде спустили на воду БДК "Петр Моргунов" 25.05.2018
бронетехника
Фото: Kirill Naumenko/wikimedia.org
ВКС России передали первый глубоко модернизированный разведчик 11:03
Беларусь поставит в Казахстан пожарные танки ГПМ-72 24.05.2018
Казахстанский "Барыс 6х6" получил российский боевой модуль от БТР-82А 23.05.2018