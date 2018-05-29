Глава Югры призвала страны мира вместе бороться с лесными пожарами

Это предложение губернатор Югры Наталья Комарова озвучила в ходе второго этапа Национального лесного форума, который проходит в Югре. Как уже сообщала "РГ", мероприятие проходит в несколько этапов в различных городах страны и завершится в сентябре в Москве, в День работников леса.

Губернатор Югры в своем выступлении подчеркнула необходимость укрепления и развития международного сотрудничества в работе по предупреждению стихийных бедствий, в том числе лесных пожаров, засух, болезней лесов.

- Считаю, что назрела необходимость действенного международного партнерства в решении этих гуманитарных задач. Югра готова быть опорным регионом для продвижения таких проектов, - отметила Наталья Комарова.

Подчеркнем, в 2013 году Югра, утверждая стратегию развития до 2030 года, поставила задачу по развитию "зеленой" экономики, экологически эффективного промышленного роста. Озвучивая некоторые результаты проделанной работы, Наталья Комарова отметила, что Югра вышла на соблюдение непреложного принципа: "на один гектар вырубок - один гектар лесовосстановления" в отношении кедровых насаждений.

Глава Югры констатировала, что за пять лет проделана большая работа по освобождению от излишних бюрократических процедур в вопросах лесопользования. В частности, ускорены доступ инвесторов к лесным участкам и ресурсам, а также процедуры подготовки лицензионных участков недропользования к их разработке. Сроки оформления разрешительных документов сокращены в четыре раза - со 135 до 33 дней. Отмечена положительная динамика по ряду показателей в 2017 году: увеличение индекса обработки древесины, объема инвестиций в развитие лесопромышленного комплекса, объема отгруженной продукции. Ежегодно Югра обеспечивает поступление лесного дохода в бюджетную систему России около 2 миллиардов рублей.

По словам Натальи Комаровой, общий объем перерабатываемой предприятиями окружного лесопромышленного комплекса низкосортной древесины и отходов лесопиления ежегодно превышает 500 тысяч кубических метров. Производимая предприятиями округа продукция экспортируется в 23 страны мира. В их числе Канада, Великобритания, Казахстан, Египет, Иордания, Китай.

База авиационной и наземной охраны лесов Югры признана лучшей в России по итогам 2017 года. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток их обнаружения, в прошлом году составила 67 процентов.

- Но мы знаем, что этот показатель может быть существенно выше, потому что в 2016 году он равнялся 81,3 процента. Если говорить о возможностях региона в этом отношении, то, безусловно, они есть. Здесь очень важно использовать все ресурсы, чтобы работать с высокой эффективностью, акцентировала внимание на проблему глава региона.

База авиационной и наземной охраны лесов Югры признана лучшей в России по итогам 2017 года. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток их обнаружения, в прошлом году составила 67 процентов.

Наталья Комарова также сообщила, что в округе создан эффективный механизм выявления и пресечения нарушений лесного законодательства за счет разделения функций управления и надзора, внедрения возможностей территориальной информационной системы в части лесоохраны. Около 80 процентов средств возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства в бюджетную систему страны поступает именно с территории Югры.

Директор департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов министерства природных ресурсов и экологии России Андрей Грибенников выразил уверенность в том, что Югра с учетом ее богатого опыта в сфере развития лесных отношений поможет наметить пути решения имеющихся проблем в лесной сфере.

- За последнее время в рамках реализации национальной лесной политики принято 12 федеральных законов и более 100 актов их развития. Безусловно, нам важно понимать, как они реализуются на практике, - отметил Андрей Грибенников. - Как показало проведение первого этапа Национального лесного форума, в регионах России имеется колоссальный опыт, который позволяет не только развиваться в дальнейшем, но и делиться наработками с другими. Работа Форума в Югре послужит основанием для выработки конкретных предложений лесным территориям России для решения существующих проблем.

По словам инициатора проведения этого форума председателя комитета Государственной думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, внимательное отношение в Югре к природопользованию, сохранению леса известно на всю страну.

- Идея проведения этого форума зародилась исходя из тех задач, которые сегодня руководство России ставит перед законодателями, прежде всего в части повышения качества законотворческой деятельности, - сказал он. - Невозможно качественно подготовить закон и принять его, не общаясь с людьми, проживающими в регионах, не понимая, что действительно происходит на той или иной территории. Невозможно осуществить задуманное в части сохранения зеленых богатств, не любя свой лес, свою природу, свою Родину. Это является основной движущей силой для принятия взвешенных и качественных решений.

Осенью, после проведения пяти этапов Национального лесного форума в регионах, будут подведены итоги. По словам Николая Николаева, они станут основой плана законотворческой работы, которую предстоит обсудить в Госдуме и правительстве России.

- Именно этим планом мы хотим руководствоваться в ближайшие годы, чтобы добиться самого главного - наше законодательство должно содействовать росту эффективности использования природных ресурсов, национального достояния, леса во благо страны и людей, - заключил Николай Николаев.

Официальный сайт правительства Югры.

По материалам Департамента общественных и внешних связей Югры