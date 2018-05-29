Россия создаст комплексы РЭБ с учетом технологий сбитых ракет США

Россия создаст комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с учетом сведений, полученных при исследовании американских крылатых ракет "Томагавк". Об этом РИА Новости рассказал советник первого заместителя генерального директора концерна Радиоэлектронные технологии Владимир Михеев.

В середине апреля страны западной коалиции - США, Великобритания и Франция - нанесли массированный удар по территории Сирии. Атаке подверглись правительственные объекты, которые якобы используются для производства химического оружия. Военнослужащие САР обнаружили две неразорвавшихся ракеты "Томагавк" и передали их России.

По словам Михеева, сейчас на основе "этого опыта" готовятся технические задания на новые работы, в рамках которых "мы уже с учетом всей полученной информации будем строить образцы нашей новой техники электронной войны". Собеседник агентства отметил, что "новая техника должна перекрывать все частотные диапазоны - и оптические и радиотехнические, которые мы увидели в изделиях наших визави".

Полный цикл работ по системам РЭБ занимает около двух-трех лет, и эти образцы не станут исключением, добавил Михеев.