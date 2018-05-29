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29.05.2018 13:32
Рубрика: Спорт

Стогниенко прокомментирует финал ЧМ-2018 на телеканале "Россия-1"

Текст: Данила Жиляев

Финальный матч чемпионата мира по футболу-2018 в прямом эфире телеканала "Россия-1" прокомментирует Владимир Стогниенко. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Фото: РИА Новости
Как сборная России готовится к домашнему ЧМ по футболу

Вещатель покажет семь матчей стадии плей-офф турнира, в том числе, и финальную игру. При этом шесть из них будет комментировать Стогниенко. Финал состоится 15 июня в "Лужниках".

Сборная России на групповом этапе домашнего мирового первенства сыграет с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. До начала турнира подопечные Станислава Черчесова проведут две контрольные встречи - завтра в Инсбруке они сыграют с Австрией, а 5 июня выйдут на поле стадиона ЦСКА в Москве против Турции.

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