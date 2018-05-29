Стогниенко прокомментирует финал ЧМ-2018 на телеканале "Россия-1"
Финальный матч чемпионата мира по футболу-2018 в прямом эфире телеканала "Россия-1" прокомментирует Владимир Стогниенко. Об этом он сообщил в своем Twitter.
Вещатель покажет семь матчей стадии плей-офф турнира, в том числе, и финальную игру. При этом шесть из них будет комментировать Стогниенко. Финал состоится 15 июня в "Лужниках".
Сборная России на групповом этапе домашнего мирового первенства сыграет с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. До начала турнира подопечные Станислава Черчесова проведут две контрольные встречи - завтра в Инсбруке они сыграют с Австрией, а 5 июня выйдут на поле стадиона ЦСКА в Москве против Турции.
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