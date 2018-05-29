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Умер актер и режиссер Юрий Рашкин

Новость 29.05.2018, 15:22 | Текст: Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Советский, российский актер, режиссер и сценарист Юрий Рашкин скончался на 73-м году жизни. Сообщение об этом появилось на официальном Facebook-аккаунте московского театра "Современник".

"Сегодня ушел из жизни дорогой для нашего театра человек - Юрий Леонидович Рашкин. Человек с нежным сердцем и острым чувством прекрасного", - говорится в некрологе.

В "Современник" Рашкин служил с 1967 по 1973 годы, сыграв в десяти спектаклях. В том числе "Белоснежке и семи гномах", "Ночной повести", "Декабристах", "На дне".

Кроме того, Юрий Рашкин занимался теледокументалистикой, выступая как режиссер и сценарист. Героями его фильмов были Олег Ефремов, Галина Волчек, Игорь Кваша, Константин Райкин, Ростислав Плятт.

Отмечается, что последняя работа Рашкина вышла на канале "Культура" в конце марта - фильм о театральном художнике Сергее Бархине.

В нескольких лентах Юрий Леонидович снялся как актер - в мелодраме с Гафтом, Янковским и Еленой Соловей "О любви" (1970), драме с Боярским "Мосты" (1973), телеспектакле с Филатовым и Суховерко "Во весь голос" (1973), в ленте Михаила Морозова ("Снегурочку вызывали?") "Снег на зеленом поле" (1981).

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