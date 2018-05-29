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Умер советский и грузинский режиссер Павле Черквиани

Новость 29.05.2018, 10:45 | Текст: Олег Усков
Фото: facebook.com/geofa.org.ge
Фото: facebook.com/geofa.org.ge

Советский и грузинский режиссер и сценарист Павле Константинович Черквиани скончался 28 мая в Тбилиси на 84-м году жизни. Об этом сообщает Sputnik-Georgiaсо ссылкой на сообщение Национального киноцентра Грузии.

Павле Черквиани родился в Тбилиси в 1935 году. В 1959-м окончил филологический факультет ТГУ имени Джавахишвили, работал в Национальном киноцентре Грузии главным редактором и консультантом по литературным вопросам. Был начальником дубляжного цеха. Преподавал сценарное мастерство на факультете искусствоведения Тбилисского государственного университета.

В 1974 году окончил Московский союзный курс кинематографии, курс режиссуры и сценария - в мастерской Александра Митты. С 1974 года - режиссер-постановщик на киностудии "Грузия-фильм".

Автор сценариев, в том числе - мультфильмов "Соревнование" (1970), "Мудрец и осел" (1979), фильма "Тариэл Голуа" (1969, экранизация одноименного романа Лео Киачели).

Как режиссер поставил восемь короткометражек и картин полного метра, самая известная из которых - комедия 1984 года с Темуром Камхадзе ("1001 рецепт влюбленного кулинара") и Резо Эсадзе ("Девять дней одного года", "Покаяние") "Нет худа без добра".

Среди других работ: "Мой дорогой, любимый дедушка", "Колодец", телефильмы "Когда матерей нет дома", "Иваника и Симоника", "Первое признание".

Уточняется, что Чарквианаи будет похоронен на кладбище "Кукиа" в Тбилиси 31 мая.

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