В ГД внесут законопроект о ратификации конвенции о налогообложении с Японией

Правительство вносит в Госдуму законопроект о ратификации конвенции о налогообложении с Японией. Документ направлен на устранение двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращение уклонения от уплаты налогов. Основные положения касаются налогообложения прибыли от предпринимательской деятельности, доходов от имущества, прибыли от морских и воздушных перевозок, дивидендов, процентов, доходов от авторских прав и лицензий, доходов физических лиц, ограничения льгот, а также обмена информацией.

Новая Конвенция заменит собой действующую Конвенцию между правительствами СССР и Японии об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы от 18 января 1986 года.

"Необходимость пересмотра договорной базы обусловлена изменившимися условиями экономической деятельности в России, изменениями законодательства о налогах и сборах как в России, так и в Японии, развитием двусторонних экономических связей и международных тенденций в области налогообложения, в частности, касающихся обмена информацией и борьбы со злоупотреблениями", - поясняется на сайте правительства.