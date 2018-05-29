В Совфеде предложили разрешить омбудсмену делегировать свои полномочия

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Александров считает целесообразным ввести в законодательство понятие "помощник уполномоченного по правам человека", который мог бы по поручению омбудсмена выполнять его обязанности. С таким предложением сенатор выступил в ходе обсуждения на комитете доклада уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

Она посетовала, что не может поручить своим сотрудникам провести проверку в местах заключения, посетить осужденных, так как "по закону только уполномоченный имеет право сам посетить в колониях человека". "Страна большая, я не могу все охватить, а закон не позволяет мне послать своих сотрудников, чтобы провести проверку", - отметила Москалькова.

"Поэтому каждый раз - на усмотрение директора ФСИН - допустить или не допустить наших сотрудников. Я, конечно, буду просить, может быть, рассмотреть вопрос о предоставлении мне такого права", - добавила она.

"Мы как-то обсуждали вопрос о введении должности помощника уполномоченного по правам человека, на которого бы распространялись полномочия уполномоченного по поручению уполномоченного", - напомнил Алексей Александров. "Мне кажется, это было бы очень целесообразно, чтобы не просить каждый раз - допустите, разрешите. Это было бы должностное лицо, которые имеет все законные основания это делать от вашего имени", - сказал он.

"Если вы войдете с этой законодательной инициативой, буду чрезвычайно благодарна", - ответила Москалькова.