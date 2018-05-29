В США учительница поставила Трампу тройку за ошибки в письме

Американская учительница Ивонн Мейсон стала популярной в соцсетях, исправив ошибки в письме из Белого дома.

Как передает РИА Новости, в феврале женщина направила президенту США Дональду Трампу послание, в котором выражала обеспокоенность по поводу стрельбы в школах.

В ответ она получила вежливое письмо, в котором обнаружила многочисленные стилистические неточности. Например, существительные "страна", "федеральный", "президент" и "государство" были написаны с большой буквы, хотя не являются именами собственными. Мейсон исправила 11 случаев неверного употребления заглавных букв.

Кроме того, в письме много стилистических повторов, от чего страдает ясность изложения. Учительница заявила, что в средней школе за такое количество ошибок поставила бы тройку или тройку с минусом.