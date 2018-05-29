Virgin Galactic успешно испытала космический корабль для туристов

Компания Virgin Galactic провела успешное испытание суборбитального корабля SpaceShipTwo Unity, предназначенного для туристических полетов в космос.

Как следует из отчета, размещенного на сайте американской компании, тестовый полет был проведен над пустыней Мохаве в штате Калифорния.

Два пилота проверяли системы управления и эффективность модификаций, внесенных в конструкцию за последние месяцы. Этот полет стал 11-ым испытанием для корабля модели Unity, представленного в феврале 2017 года. В этот раз его двигатели не запускались. Unity отделился от самолета-носителя и спланировал на землю.

Компания сообщила, что ведет подготовку к испытаниям с включенным двигателем, испытывая различные покрытия для защиты от высоких температур.