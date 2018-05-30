Актер Юрий Брадач арестован в США за кражу женских трусов
Партнер Леди Гаги по музыкальному видео Bad Romance якобы попытался похитить из магазина некоторое количество женского исподнего, но попался. Об этом пишет TMZ со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.
Согласно информации, словенский актер Юрий Брадач (Yuri Bradac) был арестован в долине Сан-Фернандо, в Калифорнии, после того, как сотрудники магазина сообщили полицейским, что поймали Брадача на выходе, когда он тащил колготки "и другие предметы нижнего белья" - чуть менее чем на тридцать долларов.
Кроме того, актер прихватил пузырек духов от Victoria's Secret.
В свою очередь Брадач утверждает, что ситуация - сплошное недоразумение, и он "просто выглядывал на улицу с нижним бельем, чтобы поискать свою жену". В качестве аргумента проводя обстоятельство: ну неужели я настолько, мол, глуп, чтобы красть трусы вот так, в открытую, публично держа их в руках.
Отмечено, что данный - не первый арест актера.
В вычурном клипе Гаги Брадач изобразил безымянного Мужчину в золотой накладке на нижнюю челюсть, в финале испепеленного пламенем. Плюс на его счету ряд короткометражек, сериал "Сексуальные игры Вегаса", фильмы "Падший ангел" и "Исход".