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Актер Юрий Брадач арестован в США за кражу женских трусов

Новость 30.05.2018, 10:30 | Текст: Олег Усков
Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Партнер Леди Гаги по музыкальному видео Bad Romance якобы попытался похитить из магазина некоторое количество женского исподнего, но попался. Об этом пишет TMZ со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Согласно информации, словенский актер Юрий Брадач (Yuri Bradac) был арестован в долине Сан-Фернандо, в Калифорнии, после того, как сотрудники магазина сообщили полицейским, что поймали Брадача на выходе, когда он тащил колготки "и другие предметы нижнего белья" - чуть менее чем на тридцать долларов.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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Кроме того, актер прихватил пузырек духов от Victoria's Secret.

В свою очередь Брадач утверждает, что ситуация - сплошное недоразумение, и он "просто выглядывал на улицу с нижним бельем, чтобы поискать свою жену". В качестве аргумента проводя обстоятельство: ну неужели я настолько, мол, глуп, чтобы красть трусы вот так, в открытую, публично держа их в руках.

Отмечено, что данный - не первый арест актера.

В вычурном клипе Гаги Брадач изобразил безымянного Мужчину в золотой накладке на нижнюю челюсть, в финале испепеленного пламенем. Плюс на его счету ряд короткометражек, сериал "Сексуальные игры Вегаса", фильмы "Падший ангел" и "Исход".

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