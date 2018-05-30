Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
30.05.2018,  
09:12
Текст: Светлана Цыганкова

Боевой разворот истребителей Су-57 снял на видео беспилотник

Фото: Dmitry Zherdin/wikimedia.org Фото: Dmitry Zherdin/wikimedia.org
Фото: Dmitry Zherdin/wikimedia.org

Разворот истребителей пятого поколения Су-57 показали на видео. Эти уникальные кадры сняли камерой, установленной на беспилотном летательном аппарате.

Фото: Kirill Naumenko/wikimedia.org
ВКС России передали первый глубоко модернизированный разведчик

Видео показал телеканал "Звезда". Истребителями управляли летчики-истытатели Опытно-конструкторского бюро им. П.О. Сухого - Андрей Шендрик и Игорь Кругликов. Они не только мастерски показали боевой разворот, но еще и провели плановую атаку "неприятеля".

Су-57 - перспективный российский многофункциональный малозаметный истребитель пятого поколения. Он разрабатывается в ОКБ им. П.О. Сухого, производится в Комсомольске-на-Амуре на авиационном заводе им. Ю.А. Гагарина. Самолет должен заменить тяжелый истребитель Су-27. Первый полет совершил 29 января 2010 года. Планировали начать его эксплуатацию с 2018 года. Истребитель будет иметь сверхзвуковую крейсерскую скорость и новейшее оборудование.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Испытания боевого экзоскелета попали на видео 27.05.2018
Видео: Над Азовским морем части ПВО сбили 50 ракет и самолетов 25.05.2018
гособоронзаказ
Уральский авиаполк получил два истребителя-бомбардировщика Су-34 28.05.2018
Новейший БДК "Петр Моргунов" испытают в 2018 году 27.05.2018
ВКС России
Су-57 применили в Сирии новые ракеты 25.05.2018
Военно-транспортная авиация ЮВО получила всепогодные Ан-148 25.05.2018