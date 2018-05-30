Боевой разворот истребителей Су-57 снял на видео беспилотник

Разворот истребителей пятого поколения Су-57 показали на видео. Эти уникальные кадры сняли камерой, установленной на беспилотном летательном аппарате.

Видео показал телеканал "Звезда". Истребителями управляли летчики-истытатели Опытно-конструкторского бюро им. П.О. Сухого - Андрей Шендрик и Игорь Кругликов. Они не только мастерски показали боевой разворот, но еще и провели плановую атаку "неприятеля".

Су-57 - перспективный российский многофункциональный малозаметный истребитель пятого поколения. Он разрабатывается в ОКБ им. П.О. Сухого, производится в Комсомольске-на-Амуре на авиационном заводе им. Ю.А. Гагарина. Самолет должен заменить тяжелый истребитель Су-27. Первый полет совершил 29 января 2010 года. Планировали начать его эксплуатацию с 2018 года. Истребитель будет иметь сверхзвуковую крейсерскую скорость и новейшее оборудование.