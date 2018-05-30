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Фото: вокалистка группы Serebro Серябкина изменилась до неузнаваемости

Новость 30.05.2018, 17:05 | Текст: Олег Усков
Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Поклонники отказались сразу признать 33-летнюю российскую певицу, актрису, автора песен и стихов Ольгу Юрьевну Серябкину после того, как она выложила в своем Instagram новое фото.

На снимке, вызвавшем оживление в среде подписчиков поэтессы, Серябкина предстает с темной кожей и кудрявыми волосами (кстати, в "сториз" есть видео, где поэтапно представлены все эти преображения).

И пока публика сравнивает девушку с такими западными ее коллегами, как Бейонсе, Дженнифер Лопес и Рианна, Холли Берри и Уитни Хьюстон, а также отечественными, например, Алсу, называя "бомбой", сама исполнительница их интригует, суля в скором времени некий "очч крутой сюрприз".

Ольга Юрьевна родилась в Москве и впервые была замечена широкой общественностью после клипа Димы Билана, кстати, "Мулатка", - это 2004 год. В роли девушки, сидящей на барной стойке. Тогда ей было девятнадцать.

Фото: Charles Sykes/Invision/AP
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Кандидат в мастера спорта по бальным танцам. Профессиональный переводчик с немецкого и английского.

К проекту Serebro присоединилась в 2006 году, перед этим поработав у Иракли танцовщицей и бэк-вокалисткой.

В 2014-м начала сольную хип-хоп-карьеру как Holy Molly, а далее - как MOLLY.

Сыграла одну из главных ролей в "караоке-комедии" легенды нового российского кинематографа Жоры Крыжовникова "Самый лучший день".

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