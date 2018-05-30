Фото: вокалистка группы Serebro Серябкина изменилась до неузнаваемости

Поклонники отказались сразу признать 33-летнюю российскую певицу, актрису, автора песен и стихов Ольгу Юрьевну Серябкину после того, как она выложила в своем Instagram новое фото.

На снимке, вызвавшем оживление в среде подписчиков поэтессы, Серябкина предстает с темной кожей и кудрявыми волосами (кстати, в "сториз" есть видео, где поэтапно представлены все эти преображения).

Публикация от SEREBRO (@serebro_official) 29 Май 2018 в 12:29 PDT

И пока публика сравнивает девушку с такими западными ее коллегами, как Бейонсе, Дженнифер Лопес и Рианна, Холли Берри и Уитни Хьюстон, а также отечественными, например, Алсу, называя "бомбой", сама исполнительница их интригует, суля в скором времени некий "очч крутой сюрприз".

Публикация от SEREBRO (@serebro_official) 28 Май 2018 в 6:19 PDT

Ольга Юрьевна родилась в Москве и впервые была замечена широкой общественностью после клипа Димы Билана, кстати, "Мулатка", - это 2004 год. В роли девушки, сидящей на барной стойке. Тогда ей было девятнадцать.

Кандидат в мастера спорта по бальным танцам. Профессиональный переводчик с немецкого и английского.

К проекту Serebro присоединилась в 2006 году, перед этим поработав у Иракли танцовщицей и бэк-вокалисткой.

В 2014-м начала сольную хип-хоп-карьеру как Holy Molly, а далее - как MOLLY.

Сыграла одну из главных ролей в "караоке-комедии" легенды нового российского кинематографа Жоры Крыжовникова "Самый лучший день".