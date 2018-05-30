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30.05.2018,  
10:28
Текст: Антон Валагин

Индия купит у России С-400 на шесть миллиардов долларов

Индия договорилась с Россией о цене на зенитно-ракетные системы С-400. Официально о сделке будет объявлено накануне встречи президента России Владимира Путина с индийским премьер-министром Нарендрой Моди - она запланирована на октябрь.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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- Переговоры относительно сделки по противоракетной обороне завершены, финансовые вопросы согласованы. Индия купит С-400 на 400 миллиардов рупий, - рассказал The Economic Times участник переговоров с индийской стороны. 400 миллиардов рупий - это 5,93 миллиарда долларов.

Два других источника издания в правительственных кругах и ВВС Индии сообщили, что теперь стороны обсуждают варианты защиты соглашения от американских санкций. В частности, об этом шла речь на переговорах Путина и Моди в Сочи.

Москва и Дели договорились о поставках комплексов ПВО-ПРО С-400 "Триумф" в 2016 году. Российские зенитные системы средней и большой дальности признаны лучшими в мире. Первым их заказал Китай и уже получил первый полк "Триумфов". Соглашение о поставке С-400 заключила Турция, в очереди за "Триумфами" стоит еще десяток стран.

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