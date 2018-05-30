Кандидату в президенты Мексики подарили "президентское кресло"

Кандидату от левых сил на предстоящих выборах президента Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор подарили "президентское кресло". Как сообщает РИА Новости, это произошло во время митинга в городе Папантла (штат Веракрус).

Подарок, изготовленный местными ремесленниками, представляет собой имитацию настоящего кресла главы государства. Он сделан из дерева, на нем изображен национальный герб.

"Я буду сидеть в этом кресле", - заявил Лопес Обрадор поле того, как опробовал подарок. Политик дал понять, что после победы установит кресло в президентской резиденции "Сосны" в Мехико.

Выборы президента Мексики пройдут перового июля. За главный государственный пост борются четыре кандидата. Согласно опросам, Обрадора готовы поддержать более 43 процентов респондентов.