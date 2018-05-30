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30.05.2018,  
11:25
Текст: Алексей Брусилов

"Летающие" Т-80БВМ заменили Т-72 в танковом батальоне Северного флота

Танковый батальон Печенгской мотострелковой бригады начал получать современные Т-80БВМ. Об этом газете "На страже Заполярья" сообщил заместитель начальника Автомобильной и бронетанковой службы Северного флота подполковник Алексей Савельев. По его словам, в настоящее время идет сдача состоявших на вооружении танков Т-72.
Фото: Минобороны России Т-80БВМ. Фото: Минобороны России
Т-80БВМ. Фото: Минобороны России

Офицер отметил, что Т-80БВМ "как нельзя лучше подходят под климатические условия Заполярья". "В них экипажи чувствуют себя гораздо комфортнее", - сказал он.

Фото: Алексей Брусилов
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Новый вариант "летающей восьмидесятки" получил более высокий уровень защищенности и живучести, возросла боевая эффективность. Обновление газотурбинного двигателя положительно сказалась на улучшении подвижности танка. Контракт на модернизацию боевой техники был подписан в августе прошлого года на военно-техническом форуме "Армия-2017".

9 мая четыре первых танка Т-80БВМ приняли участие в военном параде в городе-герое Мурманске.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, также в настоящее время Т-80БВМ испытываются на полигоне Головеньки танковой армии ЗВО в Московской области. Вместе с Т-72Б3М и модернизированными БМП-2 "реактивные танки" проведут боевые стрельбы и отработают эксплуатацию силовых установок в различных режимах.

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