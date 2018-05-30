Любимый комедийный сериал Дональда Трампа закрыли за расизм

Американский ситком "Розанна" (Roseanne), премированное телешоу с тридцатилетней историей, вновь закрывается. На этот раз принадлежащий корпорации Disney канал ABC принял такое решение после обвинений в расизме.

Уточнено, что комедию, в любви к которой признавался нынешний американский президент Дональд Трамп, "выпиливают" на фоне грандиозного скандала вокруг Розанны Барр, шоураннера и исполнительницы главной роли - актриса сравнила Валери Джарретт, бывшего консультанта (старший советник) и близкую подругу экс-президента Барака Обамы, с персонажем киносерии "Планета обезьян".

Опубликована вопиющая ассоциация в Twitter комика.

На Барр предсказуемо обрушилась дубина гнева и обвинений в расовой нетерпимости и исламофобии. Женщина после ряда неловких попыток оправдаться опасный "твит" удалила, но скриншоты были уже сделаны и разбежались по Сети.

И извинения перед Джаретт лично и всеми людьми доброй воли тут уж никак не подпруга - босс Disney Роберт Айгер отреагировал практически мгновенно, также через Twitter, обозначая слова актрисы как "омерзительные и никак не совмещающиеся с ценностями", которые постулирует корпорация. Поэтому единственно правильные решением им видится закрыть "Розанну".

Крайне рейтинговая Roseanne выходила с эфир с 1988 по 1997 годы, взяв 25 номинаций на "Эмми", "телевизионный "Оскар", и одержав четыре победы. Плюс на счету сериала "Золотые глобусы" и премия Пибоди, вручаемая за особый вклад в развитие ТВ и радио.

Сериал перезапустили в 2017-м - через двадцать лет после первого закрытия - с десятым сезоном и уже продлили на одиннадцатый… Что, как понимаем, теперь уже не актуально.

Розанне Барр 65 лет. Актриса, стендапер, сценарист, продюсер, режиссер, кандидат на пост президента США в 2012 году - от левацкой Партии Мира и Свободы.

Валери Джарретт - 61-летняя американская политик-демократ иранского происхождения. Окончила Стэнфордский университет - бакалавр психологии, имеет степень доктора юриспруденции, которую получила в школе права Мичиганского университета. С Обамами дружит "еще с тех пор, когда они жили в Чикаго".